Залізниця під атакою: на Дніпропетровщині евакуювали поїзд

Залізнична інфраструктура під атакою / Укрзалізниця

На Дніпропетровщині завдяки роботі моніторингового центру повітряних загроз та оперативним діям працівників “Укрзалізниця” вдалося запобігти можливим жертвам серед пасажирів і залізничників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Атака на залізницю

Як повідомляється, моніторинговий центр своєчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію екіпажам приміського та вантажного поїздів, які перебували в зоні потенційної небезпеки.

Пасажирський поїзд було зупинено на найближчій станції, після чого організовано евакуацію всіх пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також встигла залишити кабіну локомотива. Після цього поблизу вантажного поїзда було завдано удару.

Завдяки оперативним діям залізничників ніхто з пасажирів і працівників залізниці не постраждав.

Після завершення повітряної тривоги пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

Як планувати подорожі

Через загострення безпекової ситуації та постійні обстріли “Укрзалізниця” впроваджує оновлені правила для пасажирських перевезень. Не варто планувати пересадки "впритул", особливо міжнародні. Необхідно мати 2–3 години запасу між рейсами.

"У більшості випадків цього достатньо. Але масштабні атаки на інфраструктуру можуть спричиняти й більші затримки. Поїзди пов’язані між собою: якщо безпекова зупинка сталася, наприклад, біля Дніпра, це може вплинути й на відправлення поїзда з Києва до Хелма", - уточнив голова правління УЗ.

Автор:
Ольга Опенько