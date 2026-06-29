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Порядок зарахування військового збору в Україні змінюють: куди сплачувати кошти з 1 липня

Військовий збір
Казначейство відкриває нові рахунки для військового збору / Depositphotos

З 1 липня 2026 року в Україні набирають чинності зміни щодо зарахування надходжень військового збору. Відтепер сплачені кошти спрямовуватимуться безпосередньо до спеціального фонду Державного бюджету України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Цільове призначення цих фінансів чітко визначене — їх використовуватимуть виключно на виплату грового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

У зв’язку з переходом на новий порядок зарахування коштів, Державна казначейська служба України відкриває нові бюджетні рахунки. Зміни стосуються сплати військового збору за такими кодами класифікації доходів бюджету:

  • 11011000;
  • 11011001;
  • 11011600;
  • 11011700;
  • 11011800.

Податківці закликають бізнес та громадян бути максимально уважними під час копіювання платіжних реквізитів з початком липня.

Рекомендується платникам перед кожним здійсненням платежів обов'язково перевіряти оновлені реквізити рахунків  в Електронному кабінеті та на вебпорталі Державної податкової служби. 

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Автор:
Тетяна Бесараб