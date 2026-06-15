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Українці збільшили сплату військового збору на чверть

військовий збір
Платники податків збільшили сплату військового збору

За перші п'ять місяців поточного року надходження від військового збору до державного бюджету України сягнули 77,4 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Цей результат на 25,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, коли бюджет отримав 61,6 млрд грн.

Традиційним лідером за обсягами сплати військового збору залишається столиця. У розрізі регіонів найбільший фінансовий внесок забезпечили:

  • Місто Київ — 25,6 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 8,3 млрд грн;
  • Львівська область — 6,2 млрд грн;
  • Харківська область — 4,9 млрд грн.

Кошти спрямовуються як прямі інвестиції в обороноздатність країни, фінансове забезпечення військовослужбовців та загальну стабільність держави.

Хто звільнений від сплати?

Водночас у відомстві нагадали про чинні податкові пільги для захисників. Самозайняті особи (зокрема ФОП), які були мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на весь час служби.

Ця норма застосовується автоматично завдяки інтеграції з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нарахування збору припиняється з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту (але не раніше 24 лютого 2022 року) на основі внесених до реєстру дат.

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Автор:
Тетяна Бесараб