Військовий збір йтиме виключно на зарплати ЗСУ: Верховна Рада підтримала законопроєкт

ЗСУ
Весь військовий збір йтиме на зарплати військовим / Генштаб ЗСУ

14 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Законопроект №15167 про спецфонд для військового збору пройшов з мінімальною кількістю голосів. Його підтримали 226 депутатів.

Основні положення документа

Документ передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів. У разі ухвалення законопроєкту в цілому, з 1 січня 2027 року  та протягом трьох років після завершення війни військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до цього фонду та спрямовуватиметься на виплати ЗСУ.

Це дозволить щороку акумулювати понад 200 млрд грн і витрачати ці кошти винятково на зарплати військовослужбовців.

За словами очільниці Бюджетного комітет Верховної Ради Роксолани Підласої, наразі цей крок має здебільшого політичне значення, адже зараз майже всі внутрішні доходи бюджету і так витрачаються на оборону, зокрема на закупівлю зброї та виплати військовим.

Чим зумовлена така пропозиція

Ця ініціатива з’явилась на тлі реєстрації у парламенті трьох різних законопроєктів, що пропонують моделі розподілу коштів після продовження підвищеного військового збору на рівні 5%. Це стало можливим завдяки раніше ухваленому закону №4835-IX, який зафіксував дію збору на три повоєнні роки та передбачив його зарахування до спецфонду для прозорого фінансування потреб армії.

Нагадаємо, що 14 квітня Володимир Зеленський підписав закон про продовження підвищеного військового збору 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану.

Продовження дії збору є необхідною умовою для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні донори наполягають на посиленні внутрішніх ресурсів країни для покриття дефіциту бюджету.

Автор:
Світлана Манько