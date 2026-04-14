Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Зеленський підписав закон про продовження військового збору 5%: які терміни дії

військовий збір
Зеленський підписав закон про військовий збір 5% / Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження підвищеного військового збору 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

Ухвалення цього законопроєкту стало реалізацією однієї з ключових структурних вимог Міжнародного валютного фонду.

Продовження дії збору є необхідною умовою для подальшої співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні донори наполягають на посиленні внутрішніх ресурсів країни для покриття дефіциту бюджету.

За розрахунками Міністерства фінансів, збереження ставки у 5% дозволить додатково залучити до державного бюджету понад 140 мільярдів гривень.

Ключовою новацією є зміна механізму використання коштів: військовий збір спрямовуватиметься до окремого спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься виключно для фінансування оборонних потреб. Раніше ці надходження зараховувалися до загального фонду бюджету.

У Міністерстві фінансів повідомляли, що чинні ставки залишаються без змін:

  • 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);
  • 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп;
  • 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Нагадаємо,7 квітня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Документ підтримали 257 народних депутатів.

Зауважимо, бізнес виступав проти такого рішення. Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що зберігати військовий збір після закінчення війни — саме по собі нонсенс.

Автор:
Тетяна Бесараб