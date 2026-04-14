Зеленський підписав закон про продовження військового збору 5%: які терміни дії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження підвищеного військового збору 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Ради.

Ухвалення цього законопроєкту стало реалізацією однієї з ключових структурних вимог Міжнародного валютного фонду.

Продовження дії збору є необхідною умовою для подальшої співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні донори наполягають на посиленні внутрішніх ресурсів країни для покриття дефіциту бюджету.

За розрахунками Міністерства фінансів, збереження ставки у 5% дозволить додатково залучити до державного бюджету понад 140 мільярдів гривень.

Ключовою новацією є зміна механізму використання коштів: військовий збір спрямовуватиметься до окремого спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься виключно для фінансування оборонних потреб. Раніше ці надходження зараховувалися до загального фонду бюджету.

У Міністерстві фінансів повідомляли, що чинні ставки залишаються без змін:

5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп;

1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Нагадаємо,7 квітня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Документ підтримали 257 народних депутатів.

Зауважимо, бізнес виступав проти такого рішення. Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що зберігати військовий збір після закінчення війни — саме по собі нонсенс.