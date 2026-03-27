Уряд хоче зберегти військовий збір після закінчення війни: бізнес пропонує альтернативи

Кабінет міністрів пропонує зберегти справляння військового збору в Україні і після закінчення війни з Росією, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

Відповідна норма передбачена в так званому великому податковому законопроєкті, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Зберігати військовий збір після закінчення війни — саме по собі нонсенс, вважає старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський, стверджуючи, що свого часу він був запроваджений економічно неграмотно як додатковий податок на доходи громадян.

"Це — один із найбільш шкідливих для економічного зростання (за даними досліджень ОЕСР) і один із найбільш "тінізуючих" податків, у лідерах з ухилення в Україні. Тому податковий тиск на доходи, особливо зарплати, які оподатковуються також ЄСВ, потрібно тільки знижувати, а не підвищувати", — переконаний співрозмовник Delo.ua.

Економіст нагадує, що в 2024 році з незрозумілих для нього причин всупереч порадам незалежних експертів, МВФ та інших міжнародних організацій, — серед усіх способів отримати додаткові надходження в бюджет обрали саме підвищення військового збору. В результаті під нього потрапив, наприклад, продаж особистого майна, зокрема квартир і транспортних засобів, при якому жодного "доходу" немає взагалі.

В Спілці українських підприємців зазначають, що не заперечують проти збереження військового збору, водночас наполягають на двох принципових умовах.

По-перше, підвищення військового збору для ФОП I, II та IV груп потребує окремого обґрунтування. Так, за оцінками Case Україна, щорічні втрати бюджету від тіньової діяльності складають, зокрема: від контрабанди — 380-540 млрд грн, від зарплат "в конвертах" — 230-460 млрд грн, від конвертаційних центрів — 310 млрд грн, від ухилення від сплати податків — 100 млрд грн. Ці суми в рази перевищують потенційний ефект від оподаткування мікробізнесу.

В СУП упевнені, що фіскальний тягар не може зростати для тих, хто платить податки, доки ті, хто не платить, залишаються поза увагою держави.

"По-друге, військовий збір повинен мати чіткі строки або умови припинення. Перетворення тимчасового воєнного збору на постійний без прозорої логіки руйнує передбачуваність для бізнесу і знижує довіру до фіскальної системи", — упевнені в Спілці українських підприємців.

Не підтримують подовження дії військового збору на післявоєнний період і в Асоціації платників податків України.

З 2022 року Асоціація виступала за створення спеціального фонду Державного бюджету для зарахування надходжень від військового збору з метою їх спрямування виключно для фінансування виплат військовослужбовцям та інших оборонних потреб держави, нагадує в коментарі для Delo.ua начальниця управління методології та роз’яснення податкового законодавства гендирекції АППУ Леся Кашпур.

Питання прозорості використання надходжень військового збору є особливо гострим на тлі численних корупційних скандалів у секторі оборони.

"Бізнес-спільнота продовжує наполягати: військовий збір має працювати за призначенням. Кожна гривня, сплачена як військовий збір, повинна мати чітке цільове призначення — фінансування виплат військовослужбовцям та інших оборонних потреб держави. Це не просто питання ефективного адміністрування — це питання довіри суспільства до держави та її здатності захищати своїх громадян", — акцентує Леся Кашпур.

В Асоціації переконані, що сплата військового збору після завершення воєнного стану повинна бути скасована.

Нагадаємо, 19 березня Міністерство фінансів оприлюднило оновлену редакцію так званого "великого податкового законопроєкту", який, серед іншого, передбачає подовження справляння військового збору в Україні і після закінчення війни з Росією, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України.

Законопроєкт, який передбачає цілу низку податкових нововведень, загалом відповідає очікуванням від українського уряду з боку Міжнародного валютного фонду. Разом з тим, 10 березня Верховна Рада не підтримала законопроект №14025, який передбачав внесення комплексних змін у податкове законодавство відповідно до вимог МВФ.

Діючий меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить чіткий перелік структурних реформ, які українська влада має реалізувати у 2026 році. У документі визначено дев’ять основних реформ, які Україна має виконати у найближчі півтора року. Зокрема, до кінця березня 2026 року уряд повинен ухвалити комплексний пакет податкових змін. Саме цей пункт є найбільш масштабним. Він включає реформу спрощеної системи оподаткування, нові правила для міжнародного бізнесу, оподаткування цифрової економіки та інші зміни. Фактично йдеться про одну з найбільших податкових реформ за останні роки.