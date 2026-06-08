З жовтня 2025 року біткоїн втратив половину своєї вартості: причини і прогноз

З моменту досягнення історичного максимуму у жовтні 2025 року біткоїн втратив половину своєї вартості. Падіння найпопулярнішої криптовалюти може поглибитися, якщо її ціна зафіксується нижче рівня у $60 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зниження показників біткоїна збіглося зі зростанням ринкового ажіотажу навколо акцій компаній зі штучним інтелектом та очікуванням майбутніх лістингів, таких як SpaceX. Ці активи відволікли капітал від найбільшої у світі криптовалюти.

Аналітики вважають позначку у $60 000 психологічним рівнем, який змушує трейдерів зупинятися перед його перетином. Падіння нижче таких меж може посилити продажі, проте тести цих рівнів також приваблюють покупців, які намагаються придбати актив за вигідною ціною перед наступним злетом. Подібна ситуація відбулася в лютому, коли біткоїн знизився до $60 008,52. Тоді покупці активізувалися, що призвело до тимчасового відновлення курсу.

Якщо біткоїн провалиться — наприклад, торгуючись нижче 60 000 доларів протягом трьох днів, з нижчими мінімумами та максимумами — трейдери, ймовірно, почнуть орієнтуватися на наступний психологічний рівень — 50 000 доларів. Цей показник приблизно збігається з мінімумом біткоїна за серпень 2024 року, який за даними LSEG становив близько $49 445.

Для повернення позитивного тренду будь-яка спроба відновлення біткоїна повинна перевищити 30-денну ковзну середню на рівні $75 685 та 200-денну на рівні $78 840. Трейдери використовують ці усереднені дані для виключення цінових екстремумів та визначення точного тренду. Остання спроба відновлення біткоїна зупинилася на рівні 200-денної ковзної середньої у травні.

На момент написання матеріалу, за даними криптобіржі Binance, ціна біткоїна становила $60 909,13. Загалом сьогоднішній обсяг торгівлі криптовалютами становить $86,8 млрд, з домінуванням Bitcoin на рівні 58,21%.



ціна на біткоїн

Нагадаємо, Bitcoin опинилася на порозі своєї найдовшої серії щоденних втрат з серпня минулого року. Під час торгів 4 липня вартість активу опускалася до позначки 61 322 долари, після чого цифрове золото зуміло частково відіграти падіння.