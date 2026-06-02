Біткоїн раптово обвалився нижче $70 000: що сталося на ринку

Bitcoin
Біткойн упав нижче психологічної позначки / Depositphotos

Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу Bitcoin (біткоїн) вперше за майже два місяці опустилася нижче рівня 70 000 доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Головними факторами тиску на настрої інвесторів стали побоювання щодо ескалації конфлікту довкола Ірану, а також несподіваний продаж активів великим корпоративним утримувачем в особі Strategy Inc.

На торгах у вівторок біткойн втратив близько 3% вартості, просівши до найнижчої позначки з 8 квітня, і торгувався в районі 69 500 доларів під час ранкової сесії в Нью-Йорку.

Слідом за лідером ринку в червону зону перейшли й інші великі цифрові активи, зокрема Ether та Solana.

Геополітична напруга тисне на ризиковані активи

Паралельно з крипторинком низхідну динаміку продемонстрували і ф'ючерси на американські акції, перервавши тижневе ралі. Фінансові ринки хворобливо реагують на відсутність прогресу в укладенні мирної угоди з Іраном.

Незважаючи на спроби президента Дональда Трампа просунутися в переговорах, трейдери змушені працювати в умовах суперечливих сигналів щодо ймовірності тривалого припинення вогню.

Старший ринковий аналітик XS.com Антоніо Ді Джакомо зазначає, що чергові обміни ударами та відсутність реальних компромісів посилили небажання ризикувати на світових майданчиках.

Несподіваний розрив 

Додатковим негативним сигналом для ринку стало те, що два ключові джерела попиту на біткойн — спотові ETF та компанія Strategy Майкла Сейлора — перетворилися на стримуючий фактор для зростання ціни. Зокрема, Strategy оголосила про свій перший продаж токенів з кінця 2022 року.

Компанія реалізувала біткойни на суму близько 2,5 мільйонів доларів із загального портфеля обсягом 59 мільярдів доларів.

Попри незначний обсяг угоди в масштабах компанії, цей крок став символічним відходом від стратегії безкомпромісного накопичення криптоактивів, яка раніше піднімала котирування вгору.

Нагадаємо, у квітні біткоїн зріс до рівня 78 155 доларів. Позитивна динаміка була зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики. 

Автор:
Тетяна Бесараб