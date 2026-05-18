Біткоїн опустився до двотижневого мінімуму: аналітики назвали головні причини обвалу

Криптовалюта Bitcoin (біткоїн) опустилася до найнижчого рівня за понад два тижні. Головною причиною падіння стали широкі макроекономічні ризики, пов'язані з війною між США та Іраном, які змусили трейдерів скорочувати свої позиції.

У понеділок ціна першої криптовалюти знизилася на 2,2% до 76 551 долара, що є мінімумом з 1 травня. Згодом курс частково відіграв падіння і під час торгів у Лондоні коливався на рівні 76 800 долара.

Слідом за лідером ринку знизилися й інші великі цифрові активи, зокрема Ether та Solana.

Негативні настрої на фінансових ринках посилилися через відсутність прогресу у відкритті Ормузької протоки, яка є критично важливим торговим водним шляхом. На цьому тлі зросли ціни на нафту та дохідність облігацій, тоді як азійські акції продемонстрували падіння.

Падіння курсу активізувалося після того, як біткойн пробив ключовий рівень підтримки в районі 77 800 долара.

За даними платформи Coinglass, під час ранніх азійських торгів у понеділок на криптобіржах за 15 хвилин було ліквідовано бичачих ставок на суму майже 500 мільйонів доларів. Загалом за 24 години, що передували європейській сесії, обсяг примусово закритих довгих позицій досяг приблизно 590 мільйонів доларів.

Експерти вказують, що раптове зниження спровокувало спрацьовування захисних наказів (стоп-лоссів) трейдерів.

Керівник відділу торгівлі деривативами у FalconX Шон Макналті підкреслив, що поточна ринкова слабкість посилюється тривалим хеджуванням зниження, яке розпочалося ще минулого тижня.

Наразі структурна підтримка для біткоїна сформувалася в діапазоні між 76 000 та 76 800 долара.

Для відновлення позицій та нівелювання тиску продавців криптовалюті необхідно закритися вище психологічної позначки у 80 000 долара.

Ознакою негативних очікувань також стала купівля трейдерами на біржі Deribit пут-опціонів на суму 38 мільйонів доларів із виконанням 18 травня, де основні ведмежі ставки зосереджені на рівні 77 500 долара.

Нагадаємо, у квітні біткоїн зріс до рівня 78 155 доларів. Позитивна динаміка була зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики.