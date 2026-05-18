Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Биткоин опустился до двухнедельного минимума: аналитики назвали главные причины

Крипторинок, биткоин
Цена биткойна снизилась до $76 551 / Freepik

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) опустилась до самого низкого уровня за две недели. Главной причиной падения стали широкие макроэкономические риски, связанные с войной между США и Ираном, заставившие трейдеров сокращать свои позиции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

В понедельник цена первой криптовалюты снизилась на 2,2% до 76 551 доллара, что является минимумом с 1 мая. Впоследствии курс частично отыграл падение и в ходе торгов в Лондоне колебался на уровне 76 800 долларов.

Вслед за лидером рынка снизились и другие крупные цифровые активы, в том числе Ether и Solana.

Негативные настроения на финансовых рынках усилились из-за отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива, который является критически важным торговым водным путем. На этом фоне выросли цены на нефть и доходность облигаций, в то время как азиатские акции продемонстрировали падение.

Падение курса активизировалось после того, как биткойн пробил ключевой уровень поддержки в районе 77 800 долларов.

По данным платформы Coinglass, во время ранних азиатских торгов в понедельник на криптобиржах за 15 минут были ликвидированы бычьи ставки на сумму почти 500 миллионов долларов. В общей сложности за 24 часа, предшествовавшие европейской сессии, объем принудительно закрытых длинных позиций достиг примерно 590 миллионов долларов.

Фото 2 — Биткоин опустился до двухнедельного минимума: аналитики назвали главные причины

Эксперты указывают, что внезапное понижение спровоцировало срабатывание защитных приказов (стоп-лоссов) трейдеров.

Руководитель отдела торговли деривативами в FalconX Шон Макналти подчеркнул, что текущая рыночная слабость усугубляется длительным хеджированием снижения, которое началось еще на прошлой неделе.

Сейчас структурная поддержка для биткоина сформировалась в диапазоне от 76 000 до 76 800 доллара.

Для восстановления позиций и нивелирования давления продавцов криптовалюте необходимо закрыться выше психологической отметки в 80 000 долларов.

Признаком негативных ожиданий также стала покупка трейдерами на бирже Deribit пут-опционов на сумму 38 миллионов долларов с исполнением 18 мая, где основные медвежьи ставки сосредоточены на уровне 77 500 долларов.

Напомним, в апреле биткоин вырос до уровня 78 155 долларов. Положительная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.

Автор:
Татьяна Бессараб