Биткоин опустился до двухнедельного минимума: аналитики назвали главные причины

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) опустилась до самого низкого уровня за две недели. Главной причиной падения стали широкие макроэкономические риски, связанные с войной между США и Ираном, заставившие трейдеров сокращать свои позиции.

В понедельник цена первой криптовалюты снизилась на 2,2% до 76 551 доллара, что является минимумом с 1 мая. Впоследствии курс частично отыграл падение и в ходе торгов в Лондоне колебался на уровне 76 800 долларов.

Вслед за лидером рынка снизились и другие крупные цифровые активы, в том числе Ether и Solana.

Негативные настроения на финансовых рынках усилились из-за отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива, который является критически важным торговым водным путем. На этом фоне выросли цены на нефть и доходность облигаций, в то время как азиатские акции продемонстрировали падение.

Падение курса активизировалось после того, как биткойн пробил ключевой уровень поддержки в районе 77 800 долларов.

По данным платформы Coinglass, во время ранних азиатских торгов в понедельник на криптобиржах за 15 минут были ликвидированы бычьи ставки на сумму почти 500 миллионов долларов. В общей сложности за 24 часа, предшествовавшие европейской сессии, объем принудительно закрытых длинных позиций достиг примерно 590 миллионов долларов.

Эксперты указывают, что внезапное понижение спровоцировало срабатывание защитных приказов (стоп-лоссов) трейдеров.

Руководитель отдела торговли деривативами в FalconX Шон Макналти подчеркнул, что текущая рыночная слабость усугубляется длительным хеджированием снижения, которое началось еще на прошлой неделе.

Сейчас структурная поддержка для биткоина сформировалась в диапазоне от 76 000 до 76 800 доллара.

Для восстановления позиций и нивелирования давления продавцов криптовалюте необходимо закрыться выше психологической отметки в 80 000 долларов.

Признаком негативных ожиданий также стала покупка трейдерами на бирже Deribit пут-опционов на сумму 38 миллионов долларов с исполнением 18 мая, где основные медвежьи ставки сосредоточены на уровне 77 500 долларов.

Напомним, в апреле биткоин вырос до уровня 78 155 долларов. Положительная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.