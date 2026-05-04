Биткоин достиг максимума за три месяца: сколько стоит криптовалюта?

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) впервые за более трех месяцев превысила отметку в 80 тысяч долларов на фоне роста фондовых рынков и повышенного интереса инвесторов к рисковым активам.

Стоимость и динамика

В понедельник, 4 мая, стоимость криптовалюты выросла на 2,1% - до 80 594 долларов, что стало самым высоким уровнем с конца января. Вместе с биткоином положительную динамику продемонстрировали и другие цифровые активы, в частности Ethereum .

Несмотря на нынешний рост, ранее биткоин пережил значительную коррекцию: после рекордных более чем 126 000 долларов в октябре прошлого года его курс снизился до около 60 000 долларов в феврале. С этого времени актив постепенно восстанавливает позиции.

По состоянию на утро понедельника цена несколько скорректировалась и удерживалась чуть выше 80 000 долларов.

Причины роста

Одним из ключевых факторов подъема стало укрепление глобальных рынков: индекс азиатских акций от MSCI приблизился к историческим максимумам на фоне сильнейших финансовых результатов технологических компаний.

Дополнительную поддержку крипторинка обеспечивает рост институционального спроса. В частности, по данным Bloomberg, всего за один день биржевые фонды на биткоин в США зафиксировали чистый приток в 630 млн долларов.

В то же время, на рынки влияют и геополитические факторы. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив, в то время как Иран предупреждает о рисках эскалации в случае вмешательства.

Аналитики также обращают внимание на активность институциональных инвесторов на рынке деривативов, что свидетельствует об ожидании дальнейшего роста – до уровня около 85 000 долларов в краткосрочной перспективе.

Отдельным драйвером оптимизма является возможное продвижение регулирования рынка стейблкоинов в США, что может открыть путь к более широким законодательным изменениям в сфере криптовалют.

Эксперты подчеркивают: закрепление биткоина выше отметки в 80 000 долларов может стать сигналом для дальнейшего укрепления всего крипторинка.

Напомним, в апреле биткоин вырос до уровня 78 155 долларов. Положительная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.