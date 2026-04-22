Биткоин обновил 11-недельный максимум: какая причина и актуальная цена

биткоин
Биткоин обновил 11-недельный максимум / Depositphotos

В среду биткоин продемонстрировал рост на 3,6%, кратковременно превысив отметку 78 400 долларов. Это самый высокий показатель цены актива с 3 февраля. Рост произошел параллельно с подъемом фондовых индексов после заявлений президента Дональда Трампа о намерении продолжать режим прекращения огня с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Пол Говард, старший директор Wincent, отметил: "Направление движения BTC в ближайшей перспективе остается очень зависимым от развития макроэкономической и геополитической ситуации". Эксперт считает, что уровень 72 000 долларов станет ключевой зоной поддержки, в то время как потенциал роста может быть ограничен фиксацией прибыли около 79 000 долларов.

За период с 27 февраля биткоин продемонстрировал устойчивость, подорожав на 15%, в то время как цена на золото снизилась примерно на 10%. Соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон отметила: "Криптовалюта находится в бычьем настроении в течение последних нескольких недель, часто игнорируя плохие новости и поднимаясь на хорошие". Она добавляет, что уровень 75 000 долларов должен стать надежной поддержкой, а рост свыше 80 000 долларов может открыть путь для дальнейшего укрепления.

С конца февраля цена биткоина преимущественно удерживалась в диапазоне от 65 000 до 75 000 долларов. В последнее время возобновился приток капитала в биржевые фонды на спотовой основе. Только на этой неделе 13 таких фондов получили более 250 миллионов долларов чистого притока, в то время как за прошедшую неделю инвесторы вложили в эти инструменты 996,4 миллиона долларов. Это значительный показатель после длительного периода падения, во время которого стоимость биткоина снизилась на 40% от октябрьского максимума в 126 000 долларов.

К моменту написания материала биткоин значительно просел от утреннего показателя. Так на бирже Винанс ВТС стоил $75 599,8; Ethereum – 2 389,87; Solana - $84,62; XRP - $1,43.

курс біткоина 22 апреля 2026 года
курс біткоина 22 апреля 2026 года / Вinance

Напомним, 17 апреля биткоин вырос на 3,8% до уровня 78 155 долларов. Позитивная динамика была обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.

Автор:
Татьяна Ковальчук