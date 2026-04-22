Біткоїн оновив 11-тижневий максимум: яка причина та актуальна ціна

Біткоїн оновив 11-тижневий максимум / Depositphotos

У середу біткоїн продемонстрував зростання на 3,6%, короткочасно перевищивши позначку 78 400 доларів. Це найвищий показник ціни активу з 3 лютого. Зростання відбулося паралельно з підйомом фондових індексів після заяв президента Дональда Трампа про намір продовжувати режим припинення вогню з Іраном. 

Пол Говард, старший директор Wincent, зазначив: "Напрямок руху BTC у найближчій перспективі залишається дуже залежним від розвитку макроекономічної та геополітичної ситуації". Експерт вважає, що рівень 72 000 доларів стане ключовою зоною підтримки, тоді як потенціал зростання може бути обмежений фіксацією прибутку біля 79 000 доларів.

За період з 27 лютого біткоїн продемонстрував стійкість, подорожчавши на 15%, у той час як ціна на золото знизилася приблизно на 10%. Співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон зауважила: "Криптовалюта перебуває в бичачому настрої протягом останніх кількох тижнів, часто ігноруючи погані новини та піднімаючись на гарні". Вона додає, що рівень 75 000 доларів має стати надійною підтримкою, а зростання вище 80 000 доларів може відкрити шлях для подальшого зміцнення.

З кінця лютого ціна біткоїна переважно утримувалася в діапазоні від 65 000 до 75 000 доларів. Останнім часом відновився приплив капіталу до біржових фондів на спотовій основі. Лише цього тижня 13 таких фондів отримали понад 250 мільйонів доларів чистого припливу, тоді як за минулий тиждень інвестори вклали у ці інструменти 996,4 мільйона доларів. Це значний показник після тривалого періоду падіння, під час якого вартість біткоїна знизилася на 40% від жовтневого максимуму у 126 000 доларів.

На момент написання матеріалу біткоїн значно просів від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $75 599,8; Ethereum – 2 389,87; Solana — $84,62; XRP — $1,43.

курс біткоїна 22 квітня 2026 року
курс біткоїна 22 квітня 2026 року / Вinance

Нагадаємо, 17 квітня біткоїн зріс на 3,8% до рівня 78 155 доларів Позитивна динаміка була зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики. 

Автор:
Тетяна Ковальчук