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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 17 червня

полуниця, кошик, трава
Ціни на полуницю пішли вгору / Вікіпедія

Станом на 17 червня 2026 року в Україні значно подорожчала полуниця, вартість якої зросла на 25%, водночас ціни на черешню дещо знизились — на 3,13%. Вартість яблук та бананів не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 17 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 28-55 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 70-85 грн +0%
Лимони 140-150 грн +0%
Полуниця 90-140 грн +25%
Черешня 135-180 грн -3,13%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше  

Сприятливі погодні умови в Україні активізували збір ягід, що одразу позначилося на їхній вартості. Встановлення теплої та сонячної погоди стимулює масове дозрівання полуниці в місцевих господарствах, ціни на яку знизилися одразу на 15%.

Також в Україні почали активно знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств. Українська ягода минулого тижня надходила у продаж по 70–150 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж тижнем раніше.

Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалася груша та персик. Водночас підвищився максимальний рівень цін на лохину та абрикос.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара.  Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. Масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

На початку минулого тижня вартість черешні та абрикосів становила близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок. 

За попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками.

Автор:
Тетяна Ковальчук