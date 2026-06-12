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Ціни на черешню різко пішли вниз: скільки коштує

Черешня
Черешня в Україні дешевшає

В Україні почали активно знижуватися ціни на черешню з місцевих господарств. Зараз українська ягода надходить у продаж по 70–150 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення EastFruit.

Аналітики пояснюють падіння цін великими обсягами імпортної черешні на ринку та масовим надходженням продукції з українських господарств. Через високу конкуренцію продавці змушені знижувати ціни на ягоду, яка швидко псується.

Фото 2 — Ціни на черешню різко пішли вниз: скільки коштує

За даними EastFruit, пропозиція черешні на українському ринку виявилася значно більшою, ніж очікували виробники. Це стало головним чинником цінового спаду.

Додатково на ціни впливає якість місцевої продукції. Покупці не завжди задоволені товарним виглядом або станом ягоди, що також змушує продавців поступатися в ціні.

Нині черешня в Україні вже продається в середньому на 43% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Садівники не виключають подальшого зниження цін, оскільки терміни реалізації черешні обмежені, а продавцям потрібно швидко збувати наявні обсяги продукції.

Для споживачів це означає здешевлення сезонної ягоди, а для виробників — посилення конкуренції та тиск на маржу в період масового продажу черешні.

Зауважимо, минулого тижня вартість черешні та абрикосів становила близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок. 

Автор:
Тетяна Гойденко