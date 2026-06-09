Ціни на черешню та абрикоси зросли майже на 50%: чи буде дефіцит цього сезону

В Україні вартість черешні та абрикосів становить близько 250 грн за кілограм проти 150-180 грн роком раніше. Водночас прогнозується збільшення пропозиції вже наприкінці червня, що має частково охолодити ринок.

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Ціни на черешню та абрикоси зросли майже на 50%

"Минулого року в цей період роздрібна ціна на кісточкові фрукти, зокрема абрикоси, черешню, становила 150-180 грн за кілограм. Сьогодні реалізується вже приблизно по 250 грн за кілограм. Тобто вартість зросла майже на 50%", - сказав Марчук.

Водночас дефіциту не очікується, адже український ринок традиційно забезпечується достатніми обсягами імпортної продукції.

Через несприятливі погодні умови сезон цього року стартував пізніше, тому ціни на кісточкові фрукти поки що залишаються високими, зазначив експерт.

Зростання витрат виробників підтримуватиме високі ціни

Однак у другій половині червня - на початку липня пропозиція на ринку суттєво збільшиться, що сприятиме поступовому зниженню цін і зробить їх більш доступними для споживачів.

Проте новий врожай буде на 25-30% дорожчим, ніж торік, оскільки витрати на логістику, обробіток дерев зросли порівняно з минулим роком, заявив Марчук.

"Як показує практика, великого врожаю не буде через погодні умови. Тому часткове зниження ціни відбудеться порівняно з теперішніми цінами, але вони не будуть нижчими за торішні", - підсумував експерт.

У 2025-2026 роках суттєво змінилася структура промислового вирощування черешні в Україні. Через тимчасову окупацію головного черешневого регіону (Запорізької та Херсонської областей) лідерство на підконтрольній території перехопили господарства Одеської, Дніпропетровської, Чернівецької та Черкаської областей.

Ключові виробники черешні в Україні:

⦁ "Уманська фруктова компанія" (Черкаська область). Продукція реалізується під власним крафтовим брендом Gordiy Garden. Площа саду становить 20 гектарів, які забезпечують врожайність з 31000 дерев.

⦁ ТОВ "Сади Дніпра"/ ТМ UApple (Дніпропетровська область). Безпосередньо вирощування черешні не є профільним напрямком підприємства - "Сади Дніпра", вони свідомо не роблять акцент на цій складній для масового збуту культурі, надаючи перевагу яблуневим садам.

⦁ НААН.ФГ "МакоСад" (Чернівецька область). Площа садів близько 100 га.

⦁ ПП "Ланна-Агро" (Полтавська область). Загальна площа садово-ягідних насаджень понад 60 га землі.

⦁ Господарства Одеської області. Регіон став ключовим постачальником ранньої та середньоранньої черешні в Україні.

Завідуюча селекційно-технологічним відділом Інституту садівництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професорка Олена Кіщак заявляла, що через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільші втрати очікуються щодо абрикосів та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.