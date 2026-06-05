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Світові ціни на продукти зростають: експерти попередили про нову продовольчу кризу

продукти
Світові ціни на продукти б'ють рекорди / Depositphotos

Світові ціни на продовольство залишаються на найвищому рівні за останні три роки. Тимчасове подешевшання пальмової та соєвої олій лише частково компенсувало масштабні перебої в постачанні агроресурсів, спричинені війною з Іраном. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

За офіційними даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у травні глобальні витрати на їжу знизилися лише на 0,2%, оскільки стрибок цін на зерно та цукор збалансувало падіння вартості олій та молочних продуктів.

Наразі індекс ФАО на 3% перевищує показники минулого року, а зміна тенденцій через затримки у торгівлі добереться до магазинів із запізненням.

Блокада Ормузької протоки та ризики для врожаю

Головним фактором нестабільності стала війна в Ірані, яка перекрила рух палива та добрив через Ормузьку протоку.

Через подорожчання ресурсів зросла вартість вирощування кукурудзи та рису, а виробники попереджають про зниження врожайності. ФАО прогнозує, що світове виробництво зерна у 2026–2027 роках скоротиться на 2% — уперше за сім років.

Аналітики вважають блокаду протоки початком системного агрошоку, який спровокує серйозну кризу цін протягом 6–12 місяців. Подорожчання добрив та логістичні затримки позначаться на цінниках супермаркетів ближче до кінця року.

Прогнози інфляції та погодний чинник

У травні ціни на рослинні олії впали на 4,6%, тоді як зерно підскочило в ціні на 2,6% через низькі прогнози збору пшениці.

Економісти очікують тривалого цінового тиску. У США погіршення ситуації прогнозують на 2027 рік, а європейці відчують удар по гаманцях ближче до Різдва.

У Великій Британії більшість виробників уже планують підвищення цін. Наступні півтора року стануть вирішальними для глобальної інфляції.

Нагадаємо, світові ціни на сільськогосподарську продукцію оновили дворічний максимум: причиною стали блокада Ормузької протоки та аномальні погодні умови, що тиснуть на аграрний сектор.

Автор:
Тетяна Бесараб