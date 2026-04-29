Продукти у світі стають дорожчими: що відбувається з цінами на зерно та олію

Світові ціни на сільськогосподарську продукцію оновили дворічний максимум: причиною стали блокада Ормузької протоки та аномальні погодні умови, що тиснуть на аграрний сектор.

Індекс Bloomberg Agriculture Spot, який відстежує 10 ключових сільгоспкультур, зростає вже третій місяць поспіль і досяг найвищого рівня з листопада 2023 року. Це суттєва зміна порівняно з періодом до війни, коли ціни стримувалися високими запасами та рекордними врожаями.

Наразі фермери від Азії до Австралії та США стикаються зі спільними викликами, спричиненими війною в Ірані та посухою, що впливають на ціни на основні продукти харчування – від хліба до макаронних виробів та олії.

Підвищення вартості сирої нафти автоматично підняло ціни на перевезення та паливо, що здорожчує шлях продукції від поля до порту.

Криза добрив б’є по зернових культурах

Найбільше від конфлікту постраждали пшениця та кукурудза, оскільки їх вирощування потребує значної кількості добрив, виробництво яких залежить від цін на газ.

Ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на дванадцять відсотків з кінця лютого, оновивши дворічний максимум.

Кукурудза також додала в ціні шість відсотків. Через надмірні витрати на енергоносії та добрива фермери у Франції та США змушені скорочувати посівні площі, що створює дефіцит пропозиції на ринку.

Кліматичні ризики

Поряд із військовими діями другим потужним фактором ризику стала погода. Посуха на Великих рівнінах США вже підштовхнула ціни на пшеницю вгору, а прогнози для Австралії залишаються невтішними.

Аналітики попереджають, що очікуване наприкінці року явище Ель-Ніньйо може критично вплинути на врожаї пальмової олії, сої та кукурудзи.

Перебої з опадами в ключових регіонах вирощування здатні миттєво погіршити світовий баланс поставок.

Стрибок цін на олію та біопаливо

Окрему динаміку демонструє ринок рослинних олій. Ціни на соєву олію в Чикаго цього року злетіли майже на п’ятдесят відсотків через посилення вимог до використання біопалива в США.

Пальмова олія подорожчала на тринадцять відсотків, оскільки країни-виробники, зокрема Індонезія та Таїланд, дедалі більше спрямовують сировину на енергетичні потреби.

Така ситуація створює додатковий інфляційний тиск на широкий спектр товарів — від продуктів харчування до текстильної промисловості.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що цього року ціни на сировинні товари в усьому світі досягнуть свого максимуму з 2022 року – наслідки війни в Ірані будуть важчими, ніж вторгнення Росії в Україну.