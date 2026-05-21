Ремонт Гостомельського шосе у Києві: що потрібно знати водіям

У Святошинському районі Києва з 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе через ремонт асфальтобетонного покриття.

Тимчасові обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Дорожні роботи виконуватимуть в обох напрямках руху з почерговим перекриттям окремих ділянок шосе.

У "Київавтодорі" зазначили, що у разі несприятливих погодних умов графік проведення ремонту може бути скоригований.

Комунальники перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів містом.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.