Читать на русском
Ремонт Гостомельського шосе у Києві: що потрібно знати водіям
У Святошинському районі Києва з 22 до 31 травня частково обмежуватимуть рух Гостомельським шосе через ремонт асфальтобетонного покриття.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Тимчасові обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Дорожні роботи виконуватимуть в обох напрямках руху з почерговим перекриттям окремих ділянок шосе.
У "Київавтодорі" зазначили, що у разі несприятливих погодних умов графік проведення ремонту може бути скоригований.
Комунальники перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів містом.
Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.