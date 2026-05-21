НБУ попередив українців про нову фішингову атаку

листи
В Україні активізувалася фішингова атака під виглядом НБУ / Depositphotos

Національний банк України повідомив про нову шахрайську кампанію з розсилання фішингових листів, які маскуються під офіційні повідомлення регулятора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фішинг від імені НБУ

НБУ попередив про нову шахрайську кампанію, пов’язану з розсиланням фішингових електронних листів із шкідливими вкладеннями, які імітують офіційні повідомлення регулятора.

Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, видаючи їх за кореспонденцію від імені НБУ. При цьому оформлення повідомлень стилістично нагадує дизайн офіційного вебсайту Національного банку.

У тексті таких листів користувачів закликають перейти за посиланням і завантажити архів із нібито переліком документів. Водночас у файлах міститься шкідливе програмне забезпечення, яке може надати віддалений доступ до комп’ютера користувача.

Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати вкладені файли.

У НБУ наголошують, що для офіційного електронного листування працівники установи використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

Нагадаємо, НБУ також попереджав про нову фішингову кампанію: шахраї розсилали листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.

Автор:
Ольга Опенько