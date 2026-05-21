Нацбанк виявив порушення у кредитній спілці: що відомо

НБУ
НБУ назвал количество банков, ввозивших валюту в Украину / Depositphotos

Національний банк України застосував до кредитної спілки “Супермаркет грошей” захід впливу у вигляді письмового застереження через порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ застосував захід впливу

Національний банк України застосував до кредитної спілки "Супермаркет грошей" захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері діяльності кредитних спілок та правил авторизації надавачів фінансових послуг.

Як повідомили в НБУ, йдеться про порушення частини дев’ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки", а також вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Нацбанку №199 від 29 грудня 2023 року.

Кредитну спілку зобов’язали усунути виявлені порушення до 19 червня 2026 року.

Відповідне рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Нацбанку зазначили, що рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома кредитної спілки та може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців.

Водночас, відповідно до закону "Про Національний банк України", подання позову не зупиняє виконання рішення регулятора.

Що таке кредитна спілка? 

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов'язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Ольга Опенько