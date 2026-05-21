Нацбанк виявив порушення у кредитній спілці: що відомо

Національний банк України застосував до кредитної спілки "Супермаркет грошей" захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері діяльності кредитних спілок та правил авторизації надавачів фінансових послуг.

Як повідомили в НБУ, йдеться про порушення частини дев’ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки", а також вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Нацбанку №199 від 29 грудня 2023 року.

Кредитну спілку зобов’язали усунути виявлені порушення до 19 червня 2026 року.

Відповідне рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

У Нацбанку зазначили, що рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома кредитної спілки та може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців.

Водночас, відповідно до закону "Про Національний банк України", подання позову не зупиняє виконання рішення регулятора.

Що таке кредитна спілка?

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.