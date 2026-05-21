НБУ готує запуск банків фінансової інклюзії: що зміниться для ринку

Національний банк України розпочав громадське обговорення проєкту змін до нормативної бази щодо роботи банків фінансової інклюзії. Нові правила мають забезпечити реалізацію закону про розвиток фінансової інклюзії, який набуде чинності 26 червня 2026 року.

Проєкт передбачає визначення окремих правил регулювання для нового типу банківських установ, діяльність яких буде спрямована на розширення доступу населення до фінансових послуг.

Зокрема, НБУ пропонує:

запровадити процедуру отримання обмеженої банківської ліцензії;

визначити механізм переоформлення ліцензії діючого банку на ліцензію банку фінансової інклюзії;

встановити додаткові вимоги до стратегії розвитку, бізнес-плану та внутрішніх документів таких банків;

не застосовувати до банків фінансової інклюзії окремі підвищені вимоги щодо достатності регулятивного капіталу у перші роки діяльності;

не застосовувати окремі спеціальні вимоги до нормативів кредитного ризику;

інтегрувати специфіку діяльності таких установ у системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Запропоновані зміни мають сформувати окрему модель роботи для банків фінансової інклюзії в Україні. Це може розширити доступ до фінансових послуг для населення та окремих груп клієнтів, а також створити новий сегмент у банківському секторі.

Для чого потрібні банки фінансової інклюзії

Як пояснюють у регуляторі, обмежена банківська ліцензія надасть можливість великим роздрібним та поштовим компаніям, які мають компетенцію обслуговування великої кількості клієнтів та відділень, створити окрему юридичну особу – банк фінансової інклюзії (БФІ), щоб, використовуючи наявну інфраструктуру, надавати фінансові послуги населенню та дрібному бізнесу.

На думку НБУ, БФІ збільшать можливість отримання клієнтами якісних та безпечних фінансових послуг. Як наслідок, це матиме позитивний ефект для соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому.