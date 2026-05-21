НБУ готовит запуск банков финансовой инклюзии: что изменится для рынка

Национальный банк Украины начал общественное обсуждение проекта изменений в нормативную базу работы банков финансовой инклюзии. Новые правила должны обеспечить реализацию закона о развитии финансовой инклюзии, который вступит в силу 26 июня 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Проект предусматривает определение отдельных правил регулирования нового типа банковских учреждений, деятельность которых будет направлена на расширение доступа населения к финансовым услугам.

В частности, НБУ предлагает:

ввести процедуру получения ограниченной банковской лицензии;

определить механизм переоформления лицензии действующего банка в лицензию банка финансовой инклюзии;

установить дополнительные требования к стратегии развития, бизнес-плана и внутренних документов таких банков;

не применять к банкам финансовой инклюзии отдельные повышенные требования по достаточности регулятивного капитала в первые годы деятельности;

не применять отдельные специальные требования к нормативам кредитного риска;

интегрировать специфику деятельности таких учреждений в системы внутреннего контроля и управления рисками.

Предложенные изменения должны сформировать отдельную модель работы для банков финансовой инклюзии в Украине. Это может расширить доступ к финансовым услугам для населения и отдельным группам клиентов, а также создать новый сегмент в банковском секторе.

Для чего нужны банки финансовой инклюзии

Как объясняют в регуляторе, ограниченная банковская лицензия позволит большим розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо – банк финансовой инклюзии (БФИ), чтобы, используя имеющуюся инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

По мнению НБУ, БФИ увеличат возможность получения клиентами качественных и безопасных финансовых услуг. Как следствие, это будет иметь положительный эффект для социально-экономического развития региона и страны в целом.