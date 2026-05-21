Кабмин направил 162 млн грн на восстановление в Запорожье и Умани

Кабинет министров выделил более 162 млн гривен в завершение восстановления жилых домов и больницы в Запорожье и Черкасской области, которые были повреждены в результате российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Финансирование будет направлено на четыре объекта, восстановление которых осуществляется за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Благодаря принятому решению планируют завершить восстановление трех многоквартирных жилых домов – двух в Запорожье и одного в Умани. Кроме того, в Запорожье проведут реконструкцию лечебного корпуса Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

В результате реализации проектов удастся восстановить 187 квартир и вернуть жилье более 450 жителям Запорожья и Умани.

В правительстве отмечают, что, несмотря на войну, в Украине продолжают восстановление жилья, а также критической и социальной инфраструктуры в регионах, где это больше всего необходимо людям.

Напомним, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 12,4 миллиона гривен для завершения аварийно-восстановительных работ в Тернополе. Деньги пойдут на объекты социальной и жилой инфраструктуры, которые получили повреждения в результате российского удара.