Кабмін спрямував 162 млн грн на відбудову у Запоріжжі та Умані

Кабінет міністрів виділив понад 162 млн гривень на завершення відновлення житлових будинків та лікарні у Запоріжжі й на Черкащині, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кабмін виділив мільйони на відбудову

Фінансування спрямують на чотири об’єкти, відбудова яких здійснюється за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Завдяки ухваленому рішенню планують завершити відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків - двох у Запоріжжі та одного в Умані. Окрім цього, у Запоріжжі проведуть реконструкцію лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги.

У результаті реалізації проєктів вдасться відновити 187 квартир та повернути житло більш ніж 450 мешканцям Запоріжжя й Умані.

В уряді наголошують, що, попри війну, в Україні продовжують відбудову житла, а також критичної та соціальної інфраструктури в регіонах, де це найбільше необхідно людям.

