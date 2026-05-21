Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін спрямував 162 млн грн на відбудову у Запоріжжі та Умані

гривні
На відбудову житла та медзакладу спрямували понад 162 млн грн / НБУ

Кабінет міністрів виділив понад 162 млн гривень на завершення відновлення житлових будинків та лікарні у Запоріжжі й на Черкащині, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кабмін виділив мільйони на відбудову

Уряд виділив понад 162 млн гривень на завершення відновлення житла та медичної інфраструктури у Запоріжжі та на Черкащині, які зазнали пошкоджень через російську агресію.

Фінансування спрямують на чотири об’єкти, відбудова яких здійснюється за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Завдяки ухваленому рішенню планують завершити відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків - двох у Запоріжжі та одного в Умані. Окрім цього, у Запоріжжі проведуть реконструкцію лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги.

У результаті реалізації проєктів вдасться відновити 187 квартир та повернути житло більш ніж 450 мешканцям Запоріжжя й Умані.

В уряді наголошують, що, попри війну, в Україні продовжують відбудову житла, а також критичної та соціальної інфраструктури в регіонах, де це найбільше необхідно людям.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 12,4 мільйона гривень для завершення аварійно-відновлювальних робіт у Тернополі. Гроші підуть на об'єкти соціальної та житлової інфраструктури, які зазнали пошкоджень внаслідок російського удару.

Автор:
Ольга Опенько