Ціни на житло в Україні різко підскочили: як змінилася вартість квартир за рік

Житло в Україні подорожчало на 17% за рік / Depositphotos

В Україні зафіксовано стрімке подорожчання житлової нерухомості. За підсумками першого кварталу 2026 року ціни на квартири зросли в середньому на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними відомства, тенденція до зростання є практично однаковою як для новобудов, так і для старого житлового фонду.

Зокрема, у січні – березні 2026 року порівняно з першим кварталом 2025-го ціни змінилися так:

  • Первинний ринок: вартість зросла на 17,3%;
  • Вторинний ринок: квартири подорожчали на 17,1%.

Якщо порівнювати з кінцем минулого року, то динаміка також залишається високою.

Лише за перші три місяці 2026 року квадратні метри в Україні додали в ціні 6,1% відносно четвертого кварталу 2025 року.

Нагадаємо, у квітні 2026 року ринок житла в Україні продовжив нерівномірно змінюватися: новобудови подорожчали майже в усіх регіонах, тоді як на вторинному ринку зафіксовані як зростання, так і зниження цін залежно від області. Найдорожчим містом залишається Київ.

Автор:
Тетяна Бесараб