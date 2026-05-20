Житло для переселенців: понад 160 родин уже купили домівки за програмою "єВідновлення"

Понад 160 родин переселенців зі статусом учасників бойових дій з тимчасово окупованих територій придбали нове житло в межах програми "єВідновлення". Ще 860 угод наразі підписано і вони очікують на перерахунок коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Загалом житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше угод зафіксовано у:

Київській області – 61 ваучер на понад 121 млн грн;

Дніпропетровській — 29 ваучерів на 58 млн грн;

Миколаївській — 20 на 40 млн грн;

Києві — 16 на 32 млн грн;



Одеській області — 9 на майже 18 млн грн.

Понад 91 % придбаних об’єктів становить житло у багатоквартирних будинках, ще близько 8 % — це приватні будинки. Майже 87 % нерухомості покупці обрали на вторинному ринку. Житлові ваучери дозволяють родинам обирати об'єкти відповідно до їх потреб, зокрема купувати квартиру чи будинок або інвестувати у будівництво.

На цьому етапі фінансування житловий ваучер заброньовано для майже 3300 родин на загальну суму 6,59 млрд грн. Для тих, хто отримав підтвердження бронювання коштів за ваучером, діє термін у 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса. Якщо замовлені кошти не використані протягом цього часу, вони повертаються на рахунок оператора та спрямовуються наступним заявникам у черзі. У такому випадку людина має право повторно подати заявку та знову стати в чергу.

За даними віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, загалом на участь у програмі подано більше 39 000 заяв. Із них понад 30 000 вже отримали погодження місцевими комісіями.

Нагадаємо, в Україні планують запустити виробництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб за шведськими технологіями. Спільні проєкти у сфері житла та гуманітарної допомоги готує Міністерство соціальної політики разом із міжнародними партнерами.