Жилье для переселенцев: более 160 семей уже купили дома по программе "єВідновлення"

Более 160 семей переселенцев со статусом участников боевых действий с временно оккупированных территорий приобрели новое жилье в рамках программы "єВідновлення". Еще 860 договоров сейчас подписаны и они ожидают перерасчета средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

В общей сложности жилыми ваучерами воспользовались в 14 регионах Украины. Больше всего сделок зафиксировано в:

Киевской области – 61 ваучер более чем на 121 млн грн;

Днепропетровской - 29 ваучеров на 58 млн грн;

Николаевской - 20 на 40 млн грн;

Киеве - 16 на 32 млн грн;



Одесской области - 9 на почти 18 млн грн.

Более 91% приобретенных объектов составляет жилье в многоквартирных домах, еще около 8% - это частные дома. Почти 87% недвижимости покупатели выбрали на вторичном рынке. Жилые ваучеры позволяют семьям выбирать объекты в соответствии с их потребностями, в частности, покупать квартиру или дом или инвестировать в строительство.

На этом этапе финансирования жилищный ваучер забронирован для почти 3300 семей на общую сумму 6,59 млрд грн. Для тех, кто получил подтверждение бронирования средств по ваучеру, действует срок 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса. Если заказанные средства не будут использованы в течение этого времени, они возвращаются на счет оператора и направляются следующим заявителям в очереди. В таком случае человек имеет право повторно подать заявку и снова стать в очередь.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, всего на участие в программе подано более 39 000 заявлений. Из них более 30 тысяч уже получили согласование местными комиссиями.

Напомним, в Украине планируется запустить производство модульных домов для внутренне перемещенных лиц по шведским технологиям. Совместные проекты в сфере жилья и гуманитарной помощи готовит Министерство социальной политики вместе с международными партнерами.