Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,09

EUR

51,41

+0,15

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,70

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Для ВПЛ в Украине планируют строить модульное жилье по шведским технологиям

Жилье
Для ВПЛ в Украине планируют строить модульное жилье по шведским технологиям / Unsplash

В Украине планируется запустить производство модульных домов для внутренне перемещенных лиц по шведским технологиям. Совместные проекты в сфере жилья и гуманитарной помощи готовит Министерство социальной политики вместе с международными партнерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на подписание меморандума о сотрудничестве между министром социальной политики Денисом Улютиным и председателем правления БФ "Шведский Центр Помощи" Сергеем Порохнавцем.

Основной задачей партнерства является организация производственных мощностей непосредственно в Украине, подражание шведскому опыту и поэтапная адаптация их технологических решений. Быстрые модульные дома рассматривают как оперативный инструмент, который поможет обеспечить крышей над головой тысячи семей с последующим переходом к долгосрочным жилищным решениям.

Подготовка к зиме и привлечение инвестиций

Кроме строительства, во время встречи стороны скоординировали планы подготовки общин к будущему холодному сезону:

  • Формирование резервов: партнеры уже работают над накоплением необходимого оборудования для ВПЛ и принимающих общин.
  • Энергетическая устойчивость: особое внимание будет уделено защите и повышению устойчивости локальной инфраструктуры к возможным зимним вызовам.

Министр Денис Улютин также выразил благодарность "Шведскому Центру Помощи" и их ключевому партнеру - благотворительной организации "Украина Йелпен Филиппус" за системность и долгосрочный подход к восстановлению страны.

Напомним, Кабмин выделил 6,6 млрд гривен на жилые ваучеры для ВПЛ. В рамках инициативы "Жилье для ВПЛ с ТОТ" внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий, имеющие статус УБД или инвалидность в результате войны, могут онлайн проверить свое место в электронной очереди на получение выплат для приобретения собственного дома.

Автор:
Максим Кольц