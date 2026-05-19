Для ВПЛ в Украине планируют строить модульное жилье по шведским технологиям

В Украине планируется запустить производство модульных домов для внутренне перемещенных лиц по шведским технологиям. Совместные проекты в сфере жилья и гуманитарной помощи готовит Министерство социальной политики вместе с международными партнерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на подписание меморандума о сотрудничестве между министром социальной политики Денисом Улютиным и председателем правления БФ "Шведский Центр Помощи" Сергеем Порохнавцем.

Основной задачей партнерства является организация производственных мощностей непосредственно в Украине, подражание шведскому опыту и поэтапная адаптация их технологических решений. Быстрые модульные дома рассматривают как оперативный инструмент, который поможет обеспечить крышей над головой тысячи семей с последующим переходом к долгосрочным жилищным решениям.

Подготовка к зиме и привлечение инвестиций

Кроме строительства, во время встречи стороны скоординировали планы подготовки общин к будущему холодному сезону:

Формирование резервов: партнеры уже работают над накоплением необходимого оборудования для ВПЛ и принимающих общин.

Энергетическая устойчивость: особое внимание будет уделено защите и повышению устойчивости локальной инфраструктуры к возможным зимним вызовам.

Министр Денис Улютин также выразил благодарность "Шведскому Центру Помощи" и их ключевому партнеру - благотворительной организации "Украина Йелпен Филиппус" за системность и долгосрочный подход к восстановлению страны.

Напомним, Кабмин выделил 6,6 млрд гривен на жилые ваучеры для ВПЛ. В рамках инициативы "Жилье для ВПЛ с ТОТ" внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий, имеющие статус УБД или инвалидность в результате войны, могут онлайн проверить свое место в электронной очереди на получение выплат для приобретения собственного дома.