Жилье для ВПЛ: как узнать свое место в очереди на выплату по ваучеру

Правительство выделило 6,6 млрд гривен на жилые ваучеры для ВПЛ / Depositphotos

ВВ Украине действует механизм проверки места в очереди на финансирование по программе "Жилье для ВПЛ с ТОТ". Это касается внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Министерство развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отмечают, что с 1 мая начат процесс бронирования средств для использования жилых ваучеров. Общее количество поданных заявок превысило 17 тысяч. В рамках первого транша в объеме почти 6,6 млрд грн финансирование забронировали для 3 296 человек. У этих заявителей статус ваучера в приложении "Дія" изменился на "обратитесь к нотариусу". Другие заявители имеют статус "бронируем средства".

Для проверки информации о месте в очереди необходимо позвонить по телефону на номер правительственного контактного центра 1545. Заявителю нужно назвать оператору номер жилого ваучера из приложения "Дія".

Оператор предоставляет следующую информацию:

  • статус ваучера;
  • дату и время регистрации заявки на финансирование;
  • место в очереди;
  • количество заявок, находящихся в очереди перед вашим.

Очередь формируется автоматически в электронной системе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Последовательность определяется по точной дате и времени подачи запроса через "Дію". Каждый день система получает данные от Укрпочты о доступном лимите средств и определяет количество заявок для подтверждения.

Если заявитель не использовал забронированные средства в течение 60 дней, они возвращаются в общий бюджет программы для следующих участников. В этом случае гражданин имеет право подать заявку повторно.

Ранее сообщалось, что государственными программами жилищной поддержки в Украине воспользовались уже более 450 тысяч семей.

Автор:
Татьяна Ковальчук