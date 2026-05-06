Житло для ВПО: як дізнатися своє місце в черзі на виплату за ваучером

В Україні діє механізм перевірки місця в черзі на фінансування за програмою "Житло для ВПО з ТОТ". Це стосується внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначають, що з 1 травня розпочався процес бронювання коштів для використання житлових ваучерів. Загальна кількість поданих заявок перевищила 17 тисяч. У рамках першого траншу обсягом майже 6,6 млрд грн фінансування забронювали для 3 296 осіб. У цих заявників статус ваучера в застосунку "Дія" змінився на "зверніться до нотаріуса". Інші заявники наразі мають статус "бронюємо кошти".

Для перевірки інформації про місце в черзі необхідно зателефонувати на номер урядового контактного центру 1545. Заявнику потрібно назвати оператору номер житлового ваучера з додатка "Дія".

Оператор надає таку інформацію:

статус ваучера;

дату і час реєстрації заявки на фінансування;

місце в черзі;

кількість заявок, що знаходяться в черзі перед вашою.

Черга формується автоматично в електронній системі Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Послідовність визначається за точною датою та часом подання запиту через Дію. Щодня система отримує дані від Укрпошти про доступний ліміт коштів та визначає кількість заявок для підтвердження.

Якщо заявник не використав заброньовані кошти протягом 60 днів, вони повертаються до загального бюджету програми для наступних учасників. У такому випадку громадянин має право подати заявку повторно.

Раніше повідомлялося, що державними програмами житлової підтримки в Україні скористалися вже понад 450 тисяч родин.