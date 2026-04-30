Житло за держпрограмами: у Мінрозвитку розповіли, скільки родин уже отримали нові оселі

Державними програмами житлової підтримки в Україні скористалися вже понад 450 тисяч родин.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними відомства, динаміка подання заяв на компенсацію за знищене житло залишається високою. За весь час роботи програми "єВідновлення":

подано понад 130 тисяч заяв ;

; видано вже 50 тисяч житлових сертифікатів, які дозволяють людям придбати нову оселю замість втраченої.

Наприкінці минулого року відомство розширило програму, додавши окремий компонент для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій. Очікується, що вже у 2026 році відповідний компонент охопить тисячі людей.

У Мінрозвитку наголосили, що загалом на 2026 рік уже сформовано плани житлової підтримки для понад 100 тис. громадян за різними програмами.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволило надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель за програмою "єВідновлення".

Додамо, що уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.