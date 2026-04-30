Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Житло за держпрограмами: у Мінрозвитку розповіли, скільки родин уже отримали нові оселі

житло
Понад 100 тисяч громадян отримають підтримку за планом уряду на цей рік / Depositphotos

Державними програмами житлової підтримки в Україні скористалися вже понад 450 тисяч родин. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними відомства, динаміка подання заяв на компенсацію за знищене житло залишається високою. За весь час роботи програми "єВідновлення":

  • подано понад 130 тисяч заяв;
  • видано вже 50 тисяч житлових сертифікатів, які дозволяють людям придбати нову оселю замість втраченої.

Наприкінці минулого року відомство розширило програму, додавши окремий компонент для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій. Очікується, що вже у 2026 році відповідний компонент охопить тисячі людей.

У Мінрозвитку наголосили, що загалом на 2026 рік уже сформовано плани житлової підтримки для понад 100 тис. громадян за різними програмами.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволило надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель за програмою "єВідновлення".

Додамо, що уряд ухвалив постанову, яка спрощує механізм отримання компенсації за ремонти пошкодженого житла в межах програми “єВідновлення”. Відтепер подати заяву зможе один зі співвласників, а відсутність згоди інших більше не блокуватиме виплату коштів.

Автор:
Тетяна Бесараб