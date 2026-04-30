Жилье по госпрограммам: в Минразвития рассказали, сколько семей уже получили новые дома

Государственными программами жилищной поддержки в Украине воспользовались уже более 450 тысяч семей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Минразвития, динамика подачи заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье остается высокой. За все время работы программы "Восстановление":

подано более 130 тысяч заявлений ;

; выдано уже 50 тысяч жилых сертификатов, которые позволяют людям приобрести новый дом вместо потерянного.

В конце прошлого года ведомство расширило программу, добавив отдельный компонент для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий. Ожидается, что уже в 2026 году соответствующий компонент охватит тысячи людей.

В Минразвития отметили, что в целом на 2026 год уже сформированы планы жилищной поддержки для более чем 100 тыс. граждан по разным программам.

Напомним, в декабре 2025 года правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволило предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов по программе "Восстановление".

Добавим, что правительство приняло постановление, упрощающее механизм получения компенсации за ремонты поврежденного жилья в рамках программы "Восстановление". Теперь подать заявление сможет один из совладельцев, а отсутствие согласия других больше не будет блокировать выплату средств.