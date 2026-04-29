Правительство выделило еще 2 млрд грн на "єВідновлення": сколько семей получат компенсации

Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще около 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Средства будут направлены на восстановление жилья с разным уровнем повреждений. Для объектов с незначительными разрушениями предусмотрена компенсация до 200 тыс. грн. Если повреждения более существенные, выплаты могут достигать 350 тыс. грн для квартир и до 500 тыс. грн для частных домов.

Программа "єВідновлення" остается одним из ключевых инструментов быстрой поддержки населения после обстрелов и разрушений. По состоянию на сегодняшний день в ее пределах компенсации уже получили 139 тысяч семей на общую сумму 13,5 млрд грн.

Механизм позволяет гражданам финансировать ремонт без длительных бюрократических процедур, что особенно важно для регионов, которые регулярно подвергаются атакам и нуждаются в оперативном восстановлении жилищного фонда.

Подать заявку на компенсацию можно через ЦНАП, у нотариуса или через портал "Дія". Программа распространяется как на поврежденное, так и уничтоженное жилье в соответствии с утвержденными процедурами.

Дополнительное финансирование свидетельствует о сохранении государственного приоритета в поддержку внутреннего обновления и возвращения людей в нормальные условия проживания.

В декабре прошлого года правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд грн. Это позволит предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов.