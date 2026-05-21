TAF Industries покупает контроль над производителем наземного робота "Тесля"

Украинская deftech-компания TAF Industries станет мажоритарным владельцем компании "Фантом Технолоджи"
НРК "Тесля". Фото: Минобороны Украины

Украинская deftech-компания TAF Industries станет мажоритарным владельцем компании "Фантом Технолоджи", разрабатывающей и производящей наземный роботизированный комплекс (НРК) "Тесля". Об этом, как пишет Delo.ua, Defender Media сообщил со ссылкой на фонд Resist.UA, который был главным инвестором проекта с 2024 года.

В рамках сделки учредитель "Фантом Технолоджи" продает часть своей доли, а Resist.UA полностью выходит из проекта. Условия контракта и сумма сделки не разглашаются. Компания планирует масштабировать производство комплекса, заявил CEO TAF Industries Владимир Зиновский.

"Мы имеем опыт в масштабировании производств и видим в этом соглашении возможность вывести продукт на новый этап развития", — отметил он.

В начале мая TAF Industries также запустила производство НРК "Легит" , который разрабатывался в сотрудничестве с военнослужащими ГУР МО. Этот комплекс вошел в экосистему компании в результате M&A-соглашения.

Команда "Фантом Технолоджи" смогла создать конкурентный продукт для работы в боевых условиях, отметил основатель фонда Resist.UA Роман Сульжик.

"За комплексом стоит сильная инженерная команда, а сам продукт доказал свою ценность в сверхсложных условиях",  сказал он.

Характеристики робота "Тесля"

НРК "Тесля" предназначен для логистики и эвакуации. Комплекс был кодифицирован в январе 2025 года.

Робот имеет грузоподъемность до 180 кг, шестиколесное шасси и может работать до четырех часов непрерывно или преодолевать до 40 км на одном заряде. Максимальная скорость движения по бездорожью составляет до 10 км/ч.

На маркетплейсе Brave1 стоимость НРК "Тесля" составляет 307 тыс. грн, а комплекта из Starlink - 531 тыс. грн.

Автор:
Алик Сахно