Google, Meta и TikTok подали жалобу в ЕС из-за финансового мошенничества

Европейская организация потребителей вместе с 29 профильными ассоциациями из 27 стран Евросоюза подала официальные жалобы в Европейскую комиссию и национальные регуляторы против компаний Alphabet (Google), Meta Platforms и TikTok. Техногиганты обвиняются в том, что они не способны защитить пользователей от финансовых манипуляций и фейковой рекламы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Жалоба подана в рамках Закона о цифровых услугах, обязывающего крупные онлайн-платформы оперативно реагировать на нелегальный и вредоносный контент и удалять его. Генеральный директор Европейской организации потребителей Агустин Рейна подчеркнул, что платформы не только не удаляют мошенническую рекламу проактивно, но иногда игнорируют прямые жалобы от пользователей, из-за чего европейцы ежедневно теряют сотни и тысячи евро.

Статистика нарушений и реакции Big Tech

Согласно данным европейских правозащитников, проблема носит системный характер, поскольку большинство обращений относительно подозрительного контента остаются без должного внимания.

Исследование потребительских организаций выявило следующие факты:

Игнорирование жалоб: в период с декабря прошлого года по март текущего года активисты зафиксировали и отправили жалобы на почти 900 рекламных объявлений, прямо нарушавших европейское законодательство.

Низкая эффективность: администрация соцсетей удалила лишь 27% из зафиксированных мошеннических постов, в то время как 52% репортов были полностью отклонены или проигнорированы автоматическими системами.

В то же время, представители Google и Meta категорически отвергают все обвинения. В Google заявили, что их алгоритмы блокируют более 99% нарушений еще до того, как реклама появляется в картине. В свою очередь в Meta отметили, что активно инвестируют в передовые ИИ-инструменты и только за прошлый год удалили 159 миллионов мошеннических объявлений, причем 92% из них до того, как на них пожаловались пользователи. Прессслужба TikTok ситуацию пока не прокомментировала.

Правозащитники призывают регуляторов провести тщательное расследование. Если вина компаний будет доказана, им грозят серьезные финансовые санкции, ведь по правилам DSA максимальный размер штрафа за подобные нарушения может достигать 6% от их годового мирового оборота.

Напомним, ЕС ранее обвинил компанию Meta в незаконном допуске детей в Instagram и Facebook. Европейская комиссия обнародовала выводы внутреннего расследования, где указано, что корпорация Марка Цукерберга не внедрила эффективные и надежные инструменты верификации возраста, из-за чего миллионы детей в возрасте до 13 лет беспрепятственно пользуются платформами и подвергаются воздействию потенциально вредоносного контента и таргетированной рекламы.