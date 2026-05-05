Meta расширяет систему защиты подростков в 27 странах Евросоюза

Американская корпорация Meta Platforms планирует масштабировать технологические средства защиты подростковых аккаунтов на все 27 стран Европейского Союза. Кроме того, новые меры безопасности впервые появятся в Facebook на территории США, а в июне – в Великобритании и ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Расширение функций происходит на фоне усиления глобального давления на технологические компании по поводу проверки возраста пользователей. Основной целью является борьба с онлайн-насилием, защита ментального здоровья подростков и предотвращение распространения неприемлемого контента.

Использование искусственного интеллекта для безопасности

В прошлом году Meta начала внедрять технологию, позволяющую автоматически обнаруживать аккаунты, вероятно принадлежащие подросткам, даже если пользователь указал взрослую дату рождения.

Как будет работать обновленная система защиты:

Анализ профилей: алгоритмы искусственного интеллекта будут изучать контекстные подсказки по всему профилю, чтобы определить реальный возраст владельца аккаунта.

Противодействие обходу правил: компания усиливает меры, чтобы помешать подозреваемым в несовершеннолетии пользователям создавать новые учетные записи.

Автоматические ограничения: после идентификации подростковые аккаунты будут автоматически получать специальные настройки безопасности и конфиденциальности.

Эти шаги являются частью стратегии компании, направленной на соответствие современным требованиям безопасности в цифровом пространстве.

Напомним, ЕС обвинил Meta в допуске детей к Instagram и Facebook, компании грозит штраф. Европейская комиссия установила, что платформы недостаточно эффективно ограничивают доступ детей младше 13 лет. За возможное нарушение Закона о цифровых услугах (DSA) компании может грозить значительный денежный штраф.