В египетском порту разгрузили почти 27 тысяч тонн украденной украинской пшеницы

судно ASOMATOS
Суда Asomatos доставило в Египет украденное украинское зерно / VesselFinder

В египетском порту Абу-Кир завершилась разгрузка судна Asomatos, доставившая 26,9 тыс. тонн пшеницы, похищенной с временно оккупированных территорий Украины. Это уже четвертый подобный случай в портах Египта с апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным МИДа, пшеницу экспортировала санкционированная компания Agro-Frigat через территорию оккупированного Крыма. Несмотря на то, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко за четыре дня до прибытия судна официально обратился в Министерство юстиции Египта с просьбой о правовой помощи и предоставил доказательства незаконности груза, власти страны разрешили судну пришвартоваться.

"Украина — это страна, которая на протяжении многих лет выполняла роль надежного гаранта продовольственной безопасности для Египта, — и мы не понимаем, почему египетские партнеры благодарят нас, продолжая принимать похищенное украинское зерно… Похищенное имущество с оккупированных территорий должно конфисковываться, а не принимать." Грабеж — это не приниматься. — подчеркнул Сибига.

Это уже четвертый случай разгрузки украденного украинского зерна в египетских портах с апреля. Украинская сторона отмечает важность соблюдения международного права и двусторонних обязательств. В обращении к международному сообществу МИД напомнило, что действия России вызывают исторические параллели с геноцидом из-за голода, который Украина пережила в прошлом веке.

Напомним, 30 апреля и израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с краденой пшеницей в порту Порт Хайфы после заявлений Украины о возможном происхождении груза с оккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Ковальчук