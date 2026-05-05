У єгипетському порту розвантажили майже 27 тисяч тонн викраденої української пшениці

У єгипетському порту Абу-Кір завершилося розвантаження судна Asomatos, яке доставило 26,9 тис. тонн пшениці, викраденої з тимчасово окупованих територій України. Це вже четвертий подібний випадок у портах Єгипту з квітня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними МЗС, пшеницю експортувала санкціонована компанія Agro-Frigat через територію окупованого Криму. Попри те, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко за чотири дні до прибуття судна офіційно звернувся до Міністерства юстиції Єгипту з проханням про правову допомогу та надав докази незаконності вантажу, влада країни дозволила судну пришвартуватися.

"Україна — це країна, яка протягом багатьох років виконувала роль надійного гаранта продовольчої безпеки для Єгипту, — і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери віддячують нам, продовжуючи приймати викрадене українське зерно… Викрадене майно з окупованих територій має конфісковуватися, а не прийматися. Грабунок — це не торгівля, а співучасть лише підживлює подальшу агресію", — наголосив Сибіга.

Це вже четвертий випадок розвантаження викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня. Українська сторона наголошує на важливості дотримання міжнародного права та двосторонніх зобов'язань. У зверненні до міжнародної спільноти МЗС нагадало, що дії Росії викликають історичні паралелі з геноцидом через голод, який Україна пережила в минулому столітті.

Нагадаємо, 30 квітня ізраїльська компанія Tzantziper відклала розвантаження російського судна з краденою пшеницею в порту Порт Хайфи після заяв України про можливе походження вантажу з окупованих територій.