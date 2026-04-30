Погроза санкціями спрацювала: ізраїльський імпортер відмовився від російського судна з зерном

Ізраїльська компанія Tzantziper відклала розвантаження російського судна з пшеницею в порту Порт Хайфи після заяв України про можливе походження вантажу з окупованих територій. Імпортери побоюються санкцій ЄС і заявляють про відсутність чітких інструкцій з боку уряду Ізраїлю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Mako.

За даними ЗМІ, українська сторона заявила, що вантаж на судні може бути зерном, незаконно вивезеним Росією з тимчасово окупованих територій. Після цього імпортер повідомив постачальника, що не прийматиме товар і судну доведеться шукати інший порт для розвантаження.

Ізраїльські імпортери зерна побоюються можливих санкцій і зазначають, що не отримали чітких рекомендацій від уряду щодо дій у подібних ситуаціях. Це створює додаткову невизначеність для бізнесу, який працює з міжнародними постачаннями.

Нагадаємо, що Україна зверталася до ізраїльської сторони із запитом про арешт російського судна, яке може перевозити зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій.