Де найважче купити або орендувати однокімнатну квартиру: лідирує прифронтовий регіон

На ринку купівлі однокімнатних квартир найбільша конкуренція серед покупців спостерігається у Черкаській області. Тут одне оголошення про продаж такого житла в середньому отримує 13 відгуків. На ринку оренди впевнено лідирує Запорізька область.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Для оцінки рівня попиту експерти дослідили середню кількість відгуків на одне оголошення про продаж або оренду житла.

До регіонів із найвищим попитом на купівлю житла також увійшли Кіровоградська область, де на одну пропозицію припадає близько 11 відгуків, Волинська та Чернівецька області – приблизно по 9 відгуків, а також Запорізька область із показником близько 8 відгуків на оголошення.

Помітний дисбаланс між попитом і пропозицією зафіксовано також у Полтавській, Житомирській, Сумській та Миколаївській областях, а також у Києві. У цих регіонах кожне оголошення про продаж однокімнатної квартири збирає в середньому близько шести відгуків.

На ринку оренди ситуація ще більш напружена. Абсолютним лідером за рівнем конкуренції стала Запорізька область, де одна пропозиція оренди однокімнатної квартири отримує в середньому 35 відгуків.

До п’ятірки регіонів із найвищим попитом на оренду також увійшли Кіровоградська область (близько 29 відгуків на оголошення), Харківська (28), Черкаська (26) та Сумська (25).

Високий інтерес до оренди житла спостерігається і в Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях. Тут кожна пропозиція оренди збирає від 18 до 21 відгуку.

За словами аналітиків OLX Нерухомість, значна кількість відгуків на окремі оголошення може свідчити не лише про активний попит, а й про дефіцит доступних варіантів житла. Особливо це стосується прифронтових регіонів, де частина житлового фонду була пошкоджена або втрачена через бойові дії. Це додатково посилює потребу в житлі як серед місцевих мешканців, так і серед внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у Харківській області зафіксували найбільше оголошень про продаж 1-кімнатних квартир до $20 тис. Висока кількість доступних пропозицій також спостерігалася у Дніпропетровській та Київській областях.