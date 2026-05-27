В Україні зростає попит на дешеві квартири: в яких регіонах найбільше житла до $20 тис.

будинок квартири балкони дерева
У Запорізькій області попит на житло дуже зростає. / Freepik

Найбільше таких пропозицій зосереджено у прифронтових регіонах, однак у більшості областей попит на бюджетне житло у 2026 році знизився. Винятком стала Запорізька область, де інтерес до доступних квартир зріс у всіх сегментах. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Однокімнатні квартири

Лідером за кількістю оголошень про продаж 1-кімнатних квартир до $20 тис. стала Харківська область. Однак у квітні 2026 року інтерес до таких об’єктів тут був на 18% нижчим, ніж роком раніше. Висока кількість доступних пропозицій також спостерігалася у Дніпропетровській області, де попит скоротився на 9%.

Третє місце посіла Київська область. Попри те, що медіанні ціни на купівлю та оренду житла тут залишаються одними з найвищих у країні, великий обсяг пропозиції дозволяє знайти й квартири до $20 тис. Водночас кількість відгуків у цьому сегменті зменшилася на 46%.

Серед інших областей із помітною кількістю бюджетних 1-кімнатних квартир:

  • Одеська область – попит знизився на 48%;
  • Запорізька область – кількість відгуків зросла на 42%, що стало одним із небагатьох прикладів позитивної динаміки;
  • Миколаївська область – приріст попиту склав 18%;
  • Сумська область – показник залишився майже без змін (-2%).

Двокімнатні квартири

У сегменті 2-кімнатних квартир до $20 тис. найбільше пропозицій у квітні 2026 року було зафіксовано у Дніпропетровській області. Далі йдуть Запорізька та Харківська області. Також чимало доступних варіантів можна було знайти у Миколаївській та Сумській областях.

Попит у цьому сегменті переважно скоротився:

  • Миколаївська область – мінус 39%;
  • Харківська область – мінус 35%;
  • Дніпропетровська область – мінус 2%.

У Сумській області інтерес до бюджетних 2-кімнатних квартир залишився на рівні минулого року. Натомість Запорізька область стала єдиною серед лідерів, де кількість відгуків суттєво зросла — на 67%.

Трикімнатні квартири

3-кімнатні квартири до $20 тис. трапляються рідше, однак знайти такі пропозиції все ще можливо. П’ятірка областей-лідерів за кількістю оголошень залишилася такою ж, як і у сегменті 2-кімнатного житла.

Динаміка попиту у квітні 2026 року виглядала так:

  • Дніпропетровська область – -9%;
  • Харківська область – +22%;
  • Запорізька область – +38%;
  • Сумська область – +10%;
  • Миколаївська область – -31%.

Таким чином, у сегменті бюджетних 3-кімнатних квартир зростання попиту спостерігалося не лише у Запорізькій області, а й у Харківській та Сумській.

Загалом інтерес до житла вартістю до $20 тис. у 2026 році залишається нерівномірним і залежить як від регіону, так і від типу квартири. Найбільш помітне зростання попиту зафіксовано у Запорізькій області – тут кількість відгуків збільшилася в усіх досліджуваних сегментах. Водночас у більшості регіонів попит на доступне житло, особливо 1- та 2-кімнатне, продовжує знижуватися.

Київська область стала винятком серед дорожчих регіонів: тут також можна знайти квартири до $20 тис., однак переважно йдеться про 1-кімнатне житло, а кількість таких пропозицій значно поступається Харківській області – майже на 66% менше.

Нагадаємо, у низці областей України однокімнатні квартири з початку року подорожчали на 5-10% у доларовому еквіваленті. Найактивніше ціни зростали у західних регіонах, а також у прифронтових областях через попит з боку ВПО.  

Автор:
Ярослава Тюпка