McDonald’s на Лук’янівці офіційно відновив роботу після пошкоджень

McDonald’s у середу, 27 травня, знову відкрив для відвідувачів свій заклад поблизу станції метро “Лук’янівська” у Києві. Ресторан отримав ушкодження під час нещодавнього масованого обстрілу столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі McDonald’s.

Компанії вдалося оперативно провести ремонтні роботи, ліквідувати наслідки руйнувань будівлі та повністю відновити операційні процеси.

"29 років поруч з вами. Продовжуємо далі", - написали в повідомленні.

Наразі заклад працює у штатному режимі з дотриманням усіх безпекових протоколів під час повітряних тривог.

Ресторан на Лук’янівці має особливе значення для ринку ритейлу та громадського харчування України — це найперший заклад мережі в країні, який відкрили 24 травня 1997 року.

Починаючи з 2022 року, будівля вже кілька разів зазнавала руйнувань та пошкоджень через бойові дії, в тому числі в ніч на 24 травня 2026 року.

Після атаки у липні 2025 року компанія заявляла, що попри регулярні обстріли, не планує переносити ресторан в інше місце, оскільки "клієнти хочуть бачити його на Лук'янівці".

Нагадаємо, через нічний масований удар ракетами та дронами по Києву, який російські війська завдали у ніч проти 24 травня, ресторан McDonald’s, розташований біля станції метро "Лук'янівська", зазнав суттєвих пошкоджень. Сама станція київського метрополітену також постраждала — через руйнування наземного вестибюля вибуховою хвилею її тимчасово зачинили для пасажирських перевезень.