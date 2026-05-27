Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

McDonald’s на Лук’янівці офіційно відновив роботу після пошкоджень

Макдональдс
Макдональдс у Києві відкрився після ремонту будівлі. Фото: Threads.com/iamkrus

McDonald’s у середу, 27 травня, знову відкрив для відвідувачів свій заклад поблизу станції метро “Лук’янівська” у Києві. Ресторан отримав ушкодження під час нещодавнього масованого обстрілу столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі McDonald’s.

Компанії вдалося оперативно провести ремонтні роботи, ліквідувати наслідки руйнувань будівлі та повністю відновити операційні процеси.

"29 років поруч з вами. Продовжуємо далі", - написали в повідомленні.

Наразі заклад працює у штатному режимі з дотриманням усіх безпекових протоколів під час повітряних тривог.

Ресторан на Лук’янівці має особливе значення для ринку ритейлу та громадського харчування України — це найперший заклад мережі в країні, який відкрили 24 травня 1997 року.

Починаючи з 2022 року, будівля вже кілька разів зазнавала руйнувань та пошкоджень через бойові дії, в тому числі в ніч на 24 травня 2026 року.

Після атаки у липні 2025 року компанія заявляла, що попри регулярні обстріли, не планує переносити ресторан в інше місце, оскільки "клієнти хочуть бачити його на Лук'янівці". 

Фото 2 — McDonald’s на Лук’янівці офіційно відновив роботу після пошкоджень

Нагадаємо, через нічний масований удар ракетами та дронами по Києву, який російські війська завдали у ніч проти 24 травня, ресторан McDonald’s, розташований біля станції метро "Лук'янівська", зазнав суттєвих пошкоджень. Сама станція київського метрополітену також постраждала — через руйнування наземного вестибюля вибуховою хвилею її тимчасово зачинили для пасажирських перевезень.

Автор:
Тетяна Бесараб