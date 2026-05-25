Перший McDonald’s в Україні: що буде з рестораном на Лук’янівці після обстрілу

Пошкоджений McDonald’s на Лук’янівці тимчасово зачинили. Компанія готується оперативно відремонтувати будівлю біля постраждалого метро. Планується якнайшвидше відновити роботу легендарного ресторану.

Як пише Delo.ua, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Повідомляється, що ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." має намір оперативно відновити роботу свого закладу біля станції метро "Лук’янівська" в Києві (вул. Юрія Іллєнка, 3).

Наразі фахівці компанії оцінюють рівень пошкоджень будівлі. У McDonald’s наголосили, що пріоритетом залишається безпека людей: під час інциденту всі працівники закладу перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Історія мережі в Україні

Ресторан на Лук’янівці має особливе значення для ринку ритейлу та громадського харчування України — це найперший заклад мережі в країні, який відкрили 24 травня 1997 року.

Починаючи з 2022 року, будівля вже кілька разів зазнавала руйнувань та пошкоджень через бойові дії.

Попри воєнні виклики, американський бренд залишається одним із найбільших працедавців у сегменті HoReCa. Компанія забезпечує роботою майже 11 тис українців та налічує 139 ресторанів, із яких наразі працює 124 ресторани у 42 населеному пункті.

Фінансові показники

За даними аналітичної системи опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року.

Чистий прибуток компанії за минулий рік збільшився на 21,3% і досяг 1,567 мільярда гривень. Крім того, ритейлер залишається великим платником податків до державного бюджету — у 2025 році компанія перерахувала до казни 3,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, йдеться про ресторан McDonald’s, розташований біля станції метро "Лук'янівська". Через нічний масований удар ракетами та дронами по Києву, який російські війська завдали у ніч проти 24 травня, заклад зазнав суттєвих пошкоджень. Сама станція київського метрополітену також постраждала — через руйнування наземного вестибюля вибуховою хвилею її тимчасово зачинили для пасажирських перевезень.