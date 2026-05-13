McDonald's може повернутися до Харкова: тривають перемовини

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's розглядає можливість відновлення роботи у Харкові. Влада регіону веде переговори з іноземними компаніями для їхнього повернення в область.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами очільника області, наразі триває активна робота над залученням міжнародного бізнесу до прифронтового регіону. Зокрема, до перемовин щодо відновлення роботи мережі McDonald’s на Харківщині долучився відомий американський підприємець і філантроп Говард Баффет. Водночас офіційні терміни можливого відкриття ресторанів наразі не називаються.

Чому ресторан досі зачинений

Усі заклади мережі в Харкові припинили роботу в перший день повномасштабного вторгнення. Раніше в компанії пояснювали, що відновленню заважає низка безпекових та операційних причин:

Загроза обстрілів: головним чинником є занадто короткий час між оголошенням тривоги та прильотами ракет, через що неможливо гарантувати безпеку людей.

Проблеми з логістикою: для роботи кухонь потрібне регулярне обслуговування обладнання та стабільні поставки, проте партнерські сервісні компанії поки не працюють у Харкові.

Стандарти приміщень: формат роботи в укриттях компанія не розглядає, оскільки підземні зали не відповідають внутрішнім правилам пожежної безпеки та логістики бренду.

Попри ці складнощі, сам факт початку перемовин за участю міжнародних партнерів свідчить про спроби бізнесу знайти рішення для відновлення економічної активності в місті.

