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"Укрзалізниця" запустила шість нових вагонів українського виробництва на маршруті до Ужгорода

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" вивела на залізничні маршрути нові вагони / Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" у травні 2026 року ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів, побудованих на вітчизняному підприємстві. Рухомий склад інтегрували до популярного маршруту №81 Київ — Ужгород.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

За даними перевізника, за перший місяць курсування новими вагонами скористалися вже понад 10 тисяч пасажирів.

Оновлення рухомого складу на довготривалому західному напрямку дозволило протестувати сучасні технологічні рішення українських інженерів, спрямовані на підвищення безпеки та комфорту подорожей.

В "Укрзалізниці" наголошують, що поповнення парку навіть такою кількістю вагонів є важливим кроком для покриття дефіциту місць на напрямках із критично високим попитом.

"Поява нових вагонів, нехай і в достатньо невеликій кількості, дозволяє забезпечити місця за напрямками, де на них вкрай великий попит. Це не панацея від дефіциту місць, а один з системних кроків для підтримки логістичної стабільності за умов, коли рухомий склад вибуває через зношеність та обстріли", - йдеться в повідомленні. 

Зважаючи на початок літнього сезону, особливу увагу приділили системі клімат-контролю:

  • Всі вагони обладнані сучасними кондиціонерами.
  • Встановлено акумуляторні батареї збільшеної ємності, що дозволяють охолоджувати купе ще до посадки пасажирів та підтримувати оптимальну температуру під час тривалих зупинок поїзда.

У компанії додають, що постачання нових вагонів українського виробництва триватиме протягом усього 2026 року, що дозволить поетапно покращувати якість пасажперевезень на ключових лініях.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий флагманський поїзд "Сакура", до складу якого увійшли сучасні пасажирські вагони українського виробництва. 

Автор:
Тетяна Бесараб