Камери, кондиціонери і тачскріни: які інновації з’явилися у вагонах "Укрзалізниці"

УЗ показала нові вагони / Укрзалізниця

Укрзалізниця запустила у перший рейс новий флагманський поїзд “Сакура”, до складу якого увійшли сучасні пасажирські вагони українського виробництва. 

Що змінилося у нових вагонах "Укрзалізниці"

  • Комфорт

У нових пасажирських вагонах особливу увагу приділили системам автономного живлення. Завдяки покращеним акумуляторним батареям поїзна бригада може заздалегідь підготувати комфортну температуру в купе ще до посадки пасажирів — навіть тоді, коли вагон не підключений до зовнішнього живлення.

Це також забезпечує стабільну роботу кондиціонерів, холодильників, мікрохвильових печей і вакуумних туалетів упродовж тривалого часу незалежно від локомотива чи станції.

  •  Безпека

Вагони обладнані сучасними системами відеоспостереження з функцією запису, нічним режимом і датчиками руху. Провідники можуть контролювати ситуацію в коридорах у режимі реального часу через монітори у службових купе.

Крім того, у кожному купе та вбиральнях встановлено кнопки екстреного виклику провідника, що підвищує рівень безпеки пасажирів під час подорожі.

  •  Дитиноцентричність

У нових вагонах врахували потреби пасажирів із дітьми. У малих вбиральнях встановили навісні сидіння, а у великих - міцні сповивальні столики. Також оновлено підсвітку дзеркал, зони для вмивання та систему відкривання смітників без контакту руками.

У купе з’явилися дитячі манежі, що робить подорожі з малюками зручнішими.

  • Додаткові зручності

Серед нововведень - сенсорне керування освітленням, яке дозволяє регулювати інтенсивність і колір світла. Основні столики доповнили шаховими дошками, а для пасажирів верхніх полиць передбачили індивідуальні столики з місцем для склянки.

Усі ці деталі покликані зробити поїздку більш комфортною та функціональною для різних категорій пасажирів.

Нагадаємо, нещодавно “Укрзалізниця” отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених у 2026 році в Україні. Це початок масштабного оновлення парку в межах контракту на 100 вагонів загальною вартістю близько 6,5 млрд грн.

Ольга Опенько