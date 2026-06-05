Відбудова України має спиратися на університети та нову економічну модель – мер Харкова

Відбудова України повинна спиратися не лише на інвестиції в інфраструктуру, а й на власний науковий, освітній та інтелектуальний потенціал. Важливу роль у відновленні держави, розвитку громад і формуванні нової економічної моделі відіграють наукові установи та університети.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час Всеукраїнського форуму "Наука і науковці українського прифронту: сьогодення та майбутнє".

"Університети та наукові установи мають бути не лише учасниками відбудови – вони повинні стати її архітекторами та головними мозковими центрами. Саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед: від нових технологій та сучасної інженерії до підготовки фахівців для економіки майбутнього", – зазначив він.

За його словами, після завершення війни необхідно використати відбудову для переходу до нової економічної моделі – "економіки знань, інженерії, інновацій та високої доданої вартості". Якщо цього не станеться, Україна ризикує залишитися залежною від експорту сировини та імпорту складних технологій.

Думки учасників форуму

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак підкреслив важливість збереження наукового потенціалу країни та посилення ролі університетів як центрів розвитку інноваційної економіки.

"Ми повинні перетворити університети та наукові установи на центри інновацій, які безпосередньо пов’язані з економікою та допомагають рухати країну вперед", – зазначив він.

Окрему увагу під час форуму приділили викликам, з якими стикаються університети прифронтових регіонів. Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти Харківської області Володимир Пономаренко наголосив на важливості збереження молоді та кадрового потенціалу громад.

"Війна закінчиться. Але вже сьогодні ми маємо думати про те, хто буде жити в наших містах, хто буде займатися наукою, працювати, створювати сім’ї та розвивати громади ", – наголосив він.

Своєю чергою голова Ради молодих вчених Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Руслан Запорожченко закликав оцінювати прифронтові університети не лише через призму втрат, а й через їхню здатність адаптуватися до нових умов та розвивати міжнародну співпрацю.

На його думку, зараз потрібно все більше говорити про адаптацію, трансформацію та нові підходи до розвитку науки. "Війна створила надзвичайно складні виклики, але водночас відкрила нові можливості для міжнародної співпраці, академічної мобільності та розвитку наукових спільнот. Тому давайте не сприймати прифронтові університети як периферію науки. Час показав і ще покаже, що саме вони стають важливими центрами розвитку сучасної України", – сказав Запорожченко.

Наостанок Терехов наголосив, що відновлення університетів має для прифронтових громад не лише освітнє, а й економічне, демографічне та стратегічне значення.

Захід організувала Асоціація прифронтових міст та громад спільно з Харківською міською радою. Зібралися близько 100 керівників і представників закладів вищої освіти, органів державної влади, науковців та молодих учених з різних регіонів країни.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Зараз уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій. У травні 2026 року Асоціація прифронтових міст і громад підготувала та передала Кабінету міністрів свої пропозиції.