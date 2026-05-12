Житло, єдиний маршрут ВПО, економічна спецмодель: прифронтові громади пропонують уряду новий пакет підтримки

Асоціація прифронтових міст і громад підготувала та передала Кабінету міністрів пропозиції для формування другого пакету підтримки прифронтових територій. Документ містить комплексне бачення державної політики щодо громад, які продовжують жити та працювати в умовах постійних викликів війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба асоціації.

До розробки пропозицій долучилися фахівці економічної та соціальної сфер, а також громади з Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та інших областей.

Автори наголошують на необхідності переходу від короткострокового реагування до моделі довгострокової стійкості прифронтових територій. Серед ключових напрямів:

підтримка економіки та бізнесу;

житлова політика для збереження населення й кадрів;

енергетична автономія громад;

безперервність базових послуг;

підтримка медицини, освіти та соціальної сфери;

механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

розмінування територій.

За словами голови Асоціації прифронтових міст і громад, мера Харкова Ігоря Терехова, прифронтові громади сьогодні потребують не лише компенсаційних механізмів, а повноцінної державної політики стійкості, зокрема для повернення українців, які виїхали за кордон.

"Сьогодні потрібні не окремі рішення, а системна і довгострокова державна політика підтримки прифронтових територій. І дуже важливо, щоб вона формувалася разом із громадами, тому що краще за них ніхто не знає, якою ціною сьогодні забезпечується нормальне життя поруч із лінією фронту", – зазначив він.

Ключові пропозиції прифронтових регіонів до уряду

Однією з головних ініціатив є створення спеціальної економічної моделі для бізнесу, який працює в умовах воєнних ризиків. Зокрема, йдеться про державні гарантії для кредитування, окремі фінансові інструменти для підприємств прифронтових територій та підтримку енергетичної автономії бізнесу.

Також асоціація пропонує впровадити модель забезпечення муніципальним і службовим житлом медиків, освітян, працівників комунальної сфери та інших спеціалістів критичних галузей. Окремо пропонується запуск державної програми енергетичної автономії громад, розвиток локальної генерації та резервних систем для критичної інфраструктури.

Окремий блок пропозицій стосується впровадження моделі функціональної безпеки громад, за якої навіть в умовах атак мають безперервно працювати медичні, освітні, соціальні та комунальні послуги.

Асоціація виступає за створення єдиного маршруту підтримки та інтеграції ВПО – від забезпечення житлом і працевлаштування до соціального супроводу та доступу до базових послуг. Також пропонуються окремі програми для утримання родин із дітьми у прифронтових громадах.

Серед інших ініціатив – створення єдиного центру координації державної політики щодо прифронтових територій та системи оцінки результатів, орієнтованої не на кількість програм чи постанов, а на реальні зміни для людей, громад і бізнесу.

В асоціації наголошують, що прифронтові території сьогодні – це не периферія державної політики, а простір, де формується нова модель стійкості України в умовах війни та повоєнного розвитку.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Про те, що уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій, повідомлялося у вересні. Тоді міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що його ухвалення має забезпечити базові потреби людей у зонах бойових дій і посилити стійкість регіонів.

Наразі до Асоціації прифронтових міст і громад, заснованої у 2025 році, вже приєдналися 330 громад із 11 областей України. Процес розширення триває.