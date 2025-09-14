Уряд формує другий пакет підтримки прифронтових регіонів

Уряд разом із громадами працює над новим пакетом допомоги для прифронтових територій. Його ухвалення має забезпечити базові потреби людей у зонах бойових дій і посилити стійкість регіонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби під час наради у Запоріжжі.

Кулеба підкреслив, що ухвалення другого пакета допомоги дозволить забезпечити сталу роботу базових сфер життя у громадах, які щодня стикаються з наслідками війни.

Серед ключових пропозицій, озвучених на нараді: відновлення водопостачання і критичної інфраструктури, ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб, облаштування укриттів у школах і дитсадках, створення безпекових центрів.

Вже діє перший пакет підтримки, що охоплює:

програму "єОселя" з пільговими умовами іпотеки та додатковими виплатами для ВПО і мешканців прифронтових територій;

будівництво захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах;

фінансову допомогу домогосподарствам на тверде паливо, електроенергію та оплату суспільно корисних робіт;

безкоштовне харчування школярів, особливо у прифронтових регіонах;

підтримку аграріїв та бронювання працівників критично важливих підприємств;

надбавки медикам і підвищені коефіцієнти оплати праці для екстреної медичної допомоги.

Сьогодні у статусі прифронтових перебувають 242 громади у 10 областях. Для них уже працює перший пакет підтримки, що включає пільгову іпотеку "єОселя", компенсації на енергоносії, підвищені виплати за суспільно корисні роботи, безкоштовне харчування школярів, субсидії аграріям, надбавки медикам і будівництво захисних споруд.

"Мінрозвитку систематизує всі пропозиції громад і регіонів для формування другого пакету підтримки. Його ухвалення дозволить забезпечити сталу роботу базових сфер життя на прифронтових територіях році та посилити стійкість громад", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу приділили вдосконаленню механізму дистанційного обстеження зруйнованого майна для швидшої компенсації через "єВідновлення" та можливим пільгам на комунальні послуги для мешканців прифронтових територій.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень у межах Програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.